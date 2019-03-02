Кріштіану Роналду похизувався новим дорогим авто: фото

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Кріштіану Роналду похизувався новим дорогим авто: фото

Португальський нападник Кріштіану Роналду продовжує колекціонувати дорогі автомобілі. Цього разу в його гаражі опинився Rolls-Royce Ghost.

Фото з новинкою футболіст виклав у себе в Instagram з підписом "робота виконана".

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Trabalho feito

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В залежності від конфігурації, новий Rolls-Royce Ghost може коштувати від 450 до 700 тисяч євро.

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У Кріштіану Роналду також є Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, Bentley і Mercedes.

До слова, саме проти збірної Португалії з Кріштіану Роналду збірна України зіграє перший матч у відборі на Євро-2020. Матч відбудеться 22 березня у Лісабоні на стадіоні "Да Луш" (початок – о 19.45 за місцевим часом). В Україні команди зіграють у Києві на НСК "Олімпійський" 14 жовтня.

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Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду
Джерело: 24 Канал
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