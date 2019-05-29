Кріштіану Роналду похвалився новим автомобілем McLaren Senna, який коштує 1 мільйон євро: відео

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McLaren Senna
McLaren Senna / AutoWP.ru

Португальський нападник Кріштіану Роналду любить розкішні автомобілі. Тепер в його гаражі є і McLaren Senna. Його він купив за 1 мільйон євро.

Відео з новим автомобілем Роналду виклав в себе в Instagram. На ньому він заїжджає у двір будинку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Новий автомобіль Роналду – річ доволі ексклюзивна. McLaren Senna названа на честь пілота Формули-1 Айртона Сенни, який виступав за команду McLaren та загинув. При цьому автовиробнику довелося купити право використовувати його ім'я у сестри.

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Автомобіль вперше представили у 2017 році, але випустили лише 500 штук у 2018 році. На всі машини було передзамовлення. Ціна – 1 мільйон євро.

В автомобілі стоїть чотирьохлітровий восьмициліндровий двигун з двома турбінами та потужністю в 789 кінських сил. Авто обладнано активними елементами аеродинаміки, найміцнішим монококом та унікальною підвіскою під назвою RaceActive Chassis Control II. Гальма з карбону і кераміки, а шини за властивостями такі ж, які випускають для Формули-1.

Та це не найдорожчий автомобіль у Роналду. Футболіст купив унікальний Bugatti La Voiture Noire. Цей болід випущений в єдиному екземплярі та коштує 18 мільйонів доларів. Але сісти за кермо цього автомобіля Роналду зможе аж у 2021 році, коли його випустять.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Кріштіану Роналду Формула-1
Джерело: 24 канал
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