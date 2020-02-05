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Кріштіану Роналду привітав себе з 35-річчям, виклавши цікаве відео з тренування

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Кріштіану Роналду святкує 35-річчя / Фото з відкритих джерел

Нападник "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду 5 лютого святкує своє 35-річчя.

Замість того, щоб присвятити цей день собі та своїй родині, Роналду відповідально прибув на тренування "Ювентуса".

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Одну з інтенсивних вправ зірковий португалець опублікував в instagram, підписавши: "З Днем народження мене!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday to me!!?

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Цікаво, що "Ювентус" опублікував це ж відео на своїй сторінці в Twitter, підписавши його: "Як марсіани святкують день народження? Вони стають ще сильніше".

У поточному сезоні Роналду провів за "Ювентус" 27 матчів у всіх турнірах, де забив 22 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Кріштіану Роналду
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