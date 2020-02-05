Кріштіану Роналду привітав себе з 35-річчям, виклавши цікаве відео з тренування
Нападник "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду 5 лютого святкує своє 35-річчя.
Замість того, щоб присвятити цей день собі та своїй родині, Роналду відповідально прибув на тренування "Ювентуса".
Читайте також: Кріштіану Роналду вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів
Одну з інтенсивних вправ зірковий португалець опублікував в instagram, підписавши: "З Днем народження мене!".
Цікаво, що "Ювентус" опублікував це ж відео на своїй сторінці в Twitter, підписавши його: "Як марсіани святкують день народження? Вони стають ще сильніше".
У поточному сезоні Роналду провів за "Ювентус" 27 матчів у всіх турнірах, де забив 22 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Динамо" понесе максимальне покарання за расизм у матчі з "Шахтарем": рішеннясьогодні , 20:49
-
WADA повідомило Росію про заборону на участь в чемпіонаті світу з футболу 2022 року, – ЗМІсьогодні , 12:07
-
Новий помічник Шевченка в збірній, Михайлюк може змінити команду в НБА: новини спорту 4 лютогосьогодні , 07:10
Коментарі