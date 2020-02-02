Кріштіану Роналду вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів

Португальський нападник Кріштіану Роналду обійшов легендарного форварда Герда Мюллера у списку найкращих бомбардирів усіх часів. Тепер у Роналду 722 голи в офіційних матчах і третє місце в цьому рейтингу.

Роналду відзначився двічі з пенальті у ворота "Фіорентини". Завдяки цим голам він побив декілька рекордів.

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Нові рекорди Роналду в "Ювентусі"

Роналду двічі відзначився з пенальті. Тепер на його рахунку 722 голи. Він обійшов Герда Мюллера у списку найкращих бомбардирів, в якого 720 голів, та вийшов на чисте третє місце. Попереду Ромаріо (734 голи) та Пеле (767 голів). У Лео Мессі – 705 голів і він на шостому місці.

За всю історію Роналду 151 раз пробивав пенальті. Він не забив лише у 25 випадках, 126 разів відзначаючись з пенальті.

Матч проти "Фіорентини" став дев'ятим поспіль, в якому Роналду забиває за "Ювентус". Він повтори рекорд Давіда Трезеге. Французький нападник забивав у дев'яти матчах поспіль з "Ювентус" у 2005 році. Тож вже у наступному матчі проти "Верони" португалець може побити цей рекорд.

Роналду зіграв за "Ювентус" у 70 матчах, забивши 50 голів. У чемпіонаті Італії він зіграв 50 матчів, відзначившись 40 разів. Також він віддав 10 результативних передач.

У чемпіонаті Італії в Роналду 19 забитих голів (з них 7 – з пенальті). Однак ві не на першому місці у списку бомбардирів. Його випереджає нападник "Лаціо" Чіро Іммобіле, в якого 25 голів.