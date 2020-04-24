Кривдник Чісори впевнений у поразці Усика в боях з Джошуа і Ф'юрі

Британський боксер Ділліан Уайт скептично ставиться до перспектив українця Олександра Усика в суперважкій вазі. Уайт переконаний, що Усику не до снаги здолати Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі.

На думку Уайта, Усик навряд чи стане чемпіоном світу у суперважкій вазі. Уайт вважає, що Усик не надто сильний фізично, хоча й технічний, інформує Boxing News 24.

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Я не думаю, що Усик стане чемпіоном світу в суперважкій вазі. В принципі, він може це зробити, але тільки з грамотним менеджментом і правильними боями. Однак на цей момент я вважаю, що він недостатньо сильний фізично, щоб побити когось із чемпіонів,

– сказав Уайт.

Уайт вважає, що він, Ентоні Джошуа або Тайсон Ф'юрі зможуть донести потужний удар до Усика, якого буде достатньо для перемоги.

В Олександра є навички і боксерська техніка, але мені здається, що йому не вистачає фізичної сили і габаритів. Він не зможе перебігати Ентоні Джошуа, мене і Тайсона Ф'юрі протягом 12 раундів. У певний момент ми зловимо його і донесемо удар,

– зазначив британець.

Уайт, який двічі перемагав Чісору, вважає. що українцю буде важко в поєдинку з Дереком.

"Бій з Чісорою – це ризикована справа. Дерек – дуже темпераментний боєць. Якщо Дереку бракує мотивації, то він може сісти в калюжу. Однак, якщо Чісора виходить на бій вмотивованим, то становить небезпеку для будь-якого бійця", – резюмував Уайт.

Бій Усик – Чісора мав відбутися 23 травня, але перенесений через пандемію коронавірусу на невизначений термін.

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