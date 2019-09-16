Кривдник "Динамо" став найкращим гравцем 7-го туру УПЛ

Київське "Динамо" програло у сьомому турі УПЛ вдома чернігівській "Десні", Один з голів забив Владислав Калітвінцев. Він же ж віддав і результативний пас, після якого було забито переможний гол п'ятою.

Як це було: "Динамо" вперше програло "Десні" й продовжило безвиграшну серію до шести матчів

Сам Калітвінцев не святкував взяття воріт "Динамо". Свій вчинок він пояснив доволі просто.

"Звичайно, хотілося добре зіграти проти клубу, який виховав мене. Я не один рік провів у структурі "Динамо", у мене була подвійна мотивація. Я поважаю "Динамо", вони зробили з мене футболіста, заклали в мені цей фундамент. Тому навіть не думав радіти голу, з великою повагою ставлюся до киян. Емоції в роздягальні були, пораділи трошки", – заявив після матчу Калітвінцев.

Саме півзахисника "Десни" і визнали найкращим гравцем 7-го туру УПЛ. Він на два бали випередив півзахисника "Шахтаря" Тайсона. Так вирішила експертна рада Української прем'єр-ліги, до якої увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.

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Варто відзначити, що програвши "Десні", "Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності.