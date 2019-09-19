Кривдник "Шахтаря" потрапив у збірну тижня в Лізі чемпіонів

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Гюндоган потрапив у збірну туру Ліги чемпіонів
Гюндоган потрапив у збірну туру Ліги чемпіонів / ФК "Шахтар"

УЄФА назвала збірну тижня у Лізі чемпіонів за результатами першого туру групового етапу. У списку і гравець "Манчестер Сіті" Гюндоган, який забив у ворота "Шахтаря".

Загалом схема виглядає як 5-3-2. Гюндоган посів місце у центрі півзахисту. У матчі проти "Шахтаря" він забив один гол. Ще один гол було забито після його удару.

Як це було: "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "МанСіті" у першому матчі Ліги чемпіонів

Варто відзначити, що місце попереду посів молодий нападник австрійського клубу "Зальцбург" Ерлінг Голанд. Він відзначився хет-триком у матчі проти "Генка" та побив рекорд Андрія Шевченка, який тримався 22 роки.

Варто відзначити, що місце у воротах зайняв тер Штеген, який відбив пенальті у матчі "Боруссія" – "Барселона". Оршич, який відзначився хет-триком у матчі проти "Аталанти", тож у півзахисті. Попереду в цієї збірної Ді Марія, який двічі забив "Реалу". Місця на флангах захисту посіли крайні захисники ПСЖ – Бернат та Меньє. Перший двічі асистував партнерам, а другий забив гол вже у доданий арбітром час.

Це варто побачити: ПСЖ принизив "Реал", розгромивши мадридців у матчі Ліги чемпіонів

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Надія Савченко працює на каналі Медведчука
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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті Шахтар Манчестер Сіті ФК Барселона ПСЖ
Джерело: 24 канал
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