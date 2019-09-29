Кривдник України збірна Сербії стала чемпіоном Європи з волейболу

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Збірна Сербії – чемпіон Європи з волейболу
Збірна Сербії – чемпіон Європи з волейболу / cev.eu

Збірна Сербії, яка у чвертьфіналі Чемпіонату Європи з волейболу перемогла збірну України, у підсумку виграла турнір.

У фіналі Євро-2019 збірна Сербії протистояла збірній Словенії.  І саме словенці виграли перший сет 25:19.

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Однак у трьох наступних сетах особливої боротьби не вийшло. Якщо ще на початку сету словенці намагалися нав'язати боротьбу, то до кінця серби доволі впевнено доводили їх до перемоги. 

Тож саме збірна Сербії стала чемпіоном Європи з волейболу.

Сербія – Словенія 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20)

Нагадаємо, що саме Сербія у важкому матчі перемогла збірну України у чвертьфіналі Чемпіонату Європи.

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Теги: Спорт Волейбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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