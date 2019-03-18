Кривдниця Світоліної виграла дебютний титул і зробила стрибок у рейтингу WTA: відео

83 Читать новость на русском
twitter.com/CTVNews
twitter.com/CTVNews / Бьянка Андрееску

18-річна канадська тенісистка Бьянка Андрееску розвинула успіх у матчі з Еліною Світоліною й зуміла виграти перший титул у кар'єрі.

У фінальному матчі Індіан-Уеллсу Бьянка перемогла досвідчену німкеню Анжелік Кербер – 2:1 (6:4, 3:6, 6:4).

Читайте також: Роджер Федерер сенсаційно не виграв 101-й титул у кар'єрі: відео

Тенісистки обмінялися перемогами у перших двох сетах, відтак доля титулу вирішувалася у третьому сеті. В останній партії спортсменки по черзі робили брейки, однак вирішальним став саме брейк канадки, яка зуміла виграти матч.

Перемога на Індіан-Уеллсі стала дебютною для Андрееску. Завдяки звитязі канадська тенісистка піднялася аж на 36 позицій у рейтингу WTA та посідає 24 місце.

Українка Еліна Світоліна, яка програла Андрееску в півфіналі, зуміла піднятися на п'яте місце рейтингу WTA. Очолює рейтинг японка Наомі Осака, яка виграла Australian Open.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради
сьогодні
8322
Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Черговий легіонер "Шахтаря" отримає український паспорт і вже готовий зіграти проти Португалії
сьогодні 10:36 Черговий легіонер "Шахтаря" отримає український паспорт і вже готовий зіграти проти Португалії
493
Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео
сьогодні 07:38 Руслан Маліновський забив гол за "Генк", але його команда не змогла перемогти: відео
426
Росія й Україна повинні бути єдині, – екс-тренер "Карпат"
сьогодні 07:06 Росія й Україна повинні бути єдині, – екс-тренер "Карпат"
1588
Ноги просто "горять": українська легкоатлетка Бех-Романчук показала незвичне тренування, відео
17 березня 22:15 Ноги просто "горять": українська легкоатлетка Бех-Романчук показала незвичне тренування, відео
1104
Нападник збірної України забив два голи в чемпіонаті Бельгії: відео
17 березня 20:30 Нападник збірної України забив два голи в чемпіонаті Бельгії: відео
1211
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук