Кривдниця Світоліної виграла дебютний титул і зробила стрибок у рейтингу WTA: відео

18-річна канадська тенісистка Бьянка Андрееску розвинула успіх у матчі з Еліною Світоліною й зуміла виграти перший титул у кар'єрі.

У фінальному матчі Індіан-Уеллсу Бьянка перемогла досвідчену німкеню Анжелік Кербер – 2:1 (6:4, 3:6, 6:4).

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Тенісистки обмінялися перемогами у перших двох сетах, відтак доля титулу вирішувалася у третьому сеті. В останній партії спортсменки по черзі робили брейки, однак вирішальним став саме брейк канадки, яка зуміла виграти матч.

Перемога на Індіан-Уеллсі стала дебютною для Андрееску. Завдяки звитязі канадська тенісистка піднялася аж на 36 позицій у рейтингу WTA та посідає 24 місце.

Українка Еліна Світоліна, яка програла Андрееску в півфіналі, зуміла піднятися на п'яте місце рейтингу WTA. Очолює рейтинг японка Наомі Осака, яка виграла Australian Open.

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