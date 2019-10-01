Кривцов: Необов'язковий пенальті, команда проявила характер

Центральний оборонець "Шахтаря" Сергій Кривцов прокоментував першу перемогу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. "Гірники" на виїзді перемогли "Аталанту".

У першому таймі Кривцов порушив правила у власному штрафному проти Ілічіча й арбітр призначив пенальті. Кривцов вважає, що одинадцятиметровий був необов'язковий.

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Позитивні емоції, команда проявила характер, програючи упродовж матчу. Був необов'язковий пенальті, помилка в центрі поля була. Потім зрозуміли, що гравці "Аталанти" грають персонально з кожним футболістом. Намагалися знаходити вільні зони за спинами суперника, в принципі, це виходило. Вдалося сьогодні перемогти,

– цитує Кривцова Tribuna.com.

Також Кривцов зізнався, що йому було складно грати проти нападника "Аталанти" Сапати.

Масивний, швидкісний гравець. Знали, що в них попереду грають три кваліфіковані футболісти – Ілічіч, Гомес. Нападники хорошого рівня. Було непросто з ними грати, але оборона не на сто відсотків, але зі своїм завданням впоралася,

– резюмував Сергій.

Оборонець заявив, що "Шахтар" їхав по перемогу й здолати "Аталанту" на виїзді – це хороший результат.

Як відомо, "Шахтар" вирвав перемогу, забивши гол у компенсований час. Звитягу "гірникам" приніс точний удар Манора Соломона.