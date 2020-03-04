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Кризу подолано: українка Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 турніру у Мексиці

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Еліна Світоліна / twitter.com/WTA

Еліна Світоліна подолала 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Монтеррея, який відбувається у Мексиці. Українка виявилась сильнішою за 25-річну чорногорську тенісистку Данку Ковініч.

Еліна Світоліна – Данка Ковініч 2:0 (6:3, 6:2)

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Це четверта зустріч між цими тенісистка, де перевагу у рахунку усіх матчів має українська тенісистка, у її активі три перемоги над Данкою Ковініч.

Додамо, чорногорська спортсменка займає 88-му сходинку рейтингу WTA.

Наступною суперницею українки в 1/8 фіналу змагань стане білоруска Ольга Говорцова, яка у попередньому раунді перемогла суперницю із США Керолайн Доулхайд – 2:1 (3:6, 6:2, 6:1). 

Зазначимо, що до цього Еліна Світоліна у чотирьох турнірах нового сезону не змогла пройти далі 1/16 фіналу. Поки найкращим результатом українки у сезоні є чвертьфінал на турнірі у Хуахіні (Таїланд).

Еліна Світоліна – Данка Ковініч дивіться відео:

Monterrey Open – професійний жіночий тенісний міжнародний турнір, який проводиться на відкритих хардових кортах Монтеррея у Мексиці. Перший турнір був проведений ще в далекому 2009 році. 

Що відомо про Ольгу Говорцову

  • Займає 142-у сходинку оновленого рейтингу WTA. 
  • Переможниця восьми турнірів WTA у парному розряді.
  • Колишня восьма ракетка світу в юніорському рейтингу.
  • Переможниця одного юніорського турніру Великого шолома в парному розряді (Вімблдон-2004).
  • Фіналістка парного турніру Orange Bowl-2003.
  • Півфіналістка чотирьох юніорських турнірів Великого шолома в парному розряді (двічі – US Open).
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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
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