Кризу подолано: українка Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 турніру у Мексиці

Еліна Світоліна подолала 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Монтеррея, який відбувається у Мексиці. Українка виявилась сильнішою за 25-річну чорногорську тенісистку Данку Ковініч.

Еліна Світоліна – Данка Ковініч 2:0 (6:3, 6:2)

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Це четверта зустріч між цими тенісистка, де перевагу у рахунку усіх матчів має українська тенісистка, у її активі три перемоги над Данкою Ковініч.

Додамо, чорногорська спортсменка займає 88-му сходинку рейтингу WTA.

Наступною суперницею українки в 1/8 фіналу змагань стане білоруска Ольга Говорцова, яка у попередньому раунді перемогла суперницю із США Керолайн Доулхайд – 2:1 (3:6, 6:2, 6:1).

Зазначимо, що до цього Еліна Світоліна у чотирьох турнірах нового сезону не змогла пройти далі 1/16 фіналу. Поки найкращим результатом українки у сезоні є чвертьфінал на турнірі у Хуахіні (Таїланд).

Еліна Світоліна – Данка Ковініч дивіться відео:

Monterrey Open – професійний жіночий тенісний міжнародний турнір, який проводиться на відкритих хардових кортах Монтеррея у Мексиці. Перший турнір був проведений ще в далекому 2009 році.

Що відомо про Ольгу Говорцову