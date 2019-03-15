Кролла назвав свою перевагу в порівнянні з Ломаченком

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Ентоні Кролла
Ентоні Кролла / boxingscene.com

Претендент на пояс Василя Ломаченка британський боксер Ентоні Кролла розповів, що не переймається через те, що в його успіх в бою з українцем вірять одиниці.

Кролла назвав єдину перевагу, якою він володіє у порівнянні з українським чемпіоном за версіями WBA і WBO.

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"Дуже складне завдання у мене попереду... Я ж не тупий, що не витаю у хмарах і знаю, що буду битися з одним з кращих бійців планети. Я не з паунда (Топ-5 боксерів незалежно від вагової категорії, – Спорт24), але все-таки я боєць світового класу.

Так, у мене і близько немає такого вміння, як у Ломаченка: він майже все робить краще. Але це не лякає. До того ж, у мене є одна перевага: я все-таки натуральний легкоатлет, а він – ні. 

Вийду з планом на бій. І завжди вірю в себе. Буду у відмінній формі фізично і духовно. А ще мені нема чого втрачати. Я був на такому дні, що й згадувати не хочеться. Так що реально вірю, що зможу вийти й знайти той самий удар, щоб шокувати світ. Хочу, щоб мене назавжди за це запам'ятали", – цитує Кроллу BoxingScene.

12 квітня Ломаченко проведе захист чемпіонських титулів WBA та WBO у легкій вазі проти Ентоні Кролли, який є обов'язковим претендентом. 32-літній британський боксер у професійній кар'єрі виграв 34 бої (13 з них – нокаутом) та шість програв. Ще три поєдинки завершилися у нічию.

Букмекери розпочали приймати ставки на бій Ломаченка з Кроллою. Василь є фаворитом у цьому бою.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
Джерело: 24 Канал
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