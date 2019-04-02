Кролла показав підготовку до Ломаченка – найкраща форма, в якій я був у своїй кар'єрі: відео

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Ентоні Кролла
Ентоні Кролла / twitter.com/BBCSport

Уже менше, аніж за два тижні український боксер Василь Ломаченко проведе обов'язковий захист титулів WBA та WBO. Суперником українця буде британець Ентоні Кролла, який активно готується до поєдинку.

Поєдинок відбудеться 12 квітня на арені "Стейплс-центр" у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

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32-літній британський боксер активно готується до бою з українцем. Кролла вже заявляв, що в нього мало шансів перемогти Василя, однак боксер вірить, що може виграти. Також Ентоні назвав свою перевагу.

Наразі боксер готується до вильоту у США, де й проведе бій проти Ломаченка. У своєму Instagram боксер поділився підготовкою до бою з українцем.

"Остання сесія ударів кулаками зроблена сьогодні перед вильотом до Штатів. Дякуємо всім, хто допоміг мені підготуватися, і те, що я відчуваю, є найкращою формою, в якій я був у всій своїй кар'єрі", – підписав Кролла відео.

Зазначимо, що букмекери вже розпочали приймати ставки на бій Ломаченка з Кроллою. Василь є фаворитом у цьому бою.

Хто такий Ентоні Кролла?
32-річний боксер з Манчестера. Почав професійну кар'єру у 2006 році й з того часу провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої й знову став претендентом на чемпіонський пояс.

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Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Кролла Василь Ломаченко
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