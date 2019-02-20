Кролла про бій з Ломаченком: Вірю, що зможу виграти титул чемпіона світу

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Ентоні Кролла
Ентоні Кролла / skysports.com

Британський боксер Ентоні Кролла, який зустрінеться з чемпіоном світу WBA і WBO Василем Ломаченком, заявив, що вірить у перемогу над українцем.

Кролла назвав зустріч з Ломаченком найбільшим боєм у його житті.

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Я вірю, що зможу знову виграти титул чемпіона світу, і саме для цього я і б'юся. Це найбільший бій, який можна було влаштувати для мене. Я його заслужив, я отримав цей шанс не просто так. З тих пір як я втратив титул в поєдинку з Хорхе Лінаресом, я повернувся і здобув три солідні перемоги,
– цитує Кроллу Sky Sports.

"Я не виграв у лотереї, отримавши бій з Василем Ломаченком, тому чекаю зустрічі з нетерпінням. З віком я став більше любити тренування. Ніхто не є непереможним. Це довів сам Ломаченко. Він зазнав першої поразки в кар'єрі досить рано", – додав британець.

Зазначимо, бій Ломаченко – Кролла офіційно відбудеться 12 квітня 2019 року. Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися декілька разів.

Хто такий Ентоні Кролла?
32-річний боксер з Манчестера. Почав професійну кар'єру в 2006 році і з тих пір провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої і знову став претендентом на чемпіонський пояс.

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Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Кролла Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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