Кролла про бій з Ломаченком: Вірю, що зможу виграти титул чемпіона світу
Британський боксер Ентоні Кролла, який зустрінеться з чемпіоном світу WBA і WBO Василем Ломаченком, заявив, що вірить у перемогу над українцем.
Кролла назвав зустріч з Ломаченком найбільшим боєм у його житті.
Читайте також: Ломаченко готовий завершити кар'єру: боксер назвав головну умову
Я вірю, що зможу знову виграти титул чемпіона світу, і саме для цього я і б'юся. Це найбільший бій, який можна було влаштувати для мене. Я його заслужив, я отримав цей шанс не просто так. З тих пір як я втратив титул в поєдинку з Хорхе Лінаресом, я повернувся і здобув три солідні перемоги,
– цитує Кроллу Sky Sports.
"Я не виграв у лотереї, отримавши бій з Василем Ломаченком, тому чекаю зустрічі з нетерпінням. З віком я став більше любити тренування. Ніхто не є непереможним. Це довів сам Ломаченко. Він зазнав першої поразки в кар'єрі досить рано", – додав британець.
Зазначимо, бій Ломаченко – Кролла офіційно відбудеться 12 квітня 2019 року. Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися декілька разів.
Хто такий Ентоні Кролла?
32-річний боксер з Манчестера. Почав професійну кар'єру в 2006 році і з тих пір провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої і знову став претендентом на чемпіонський пояс.