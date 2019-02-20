Кролла про бій з Ломаченком: Вірю, що зможу виграти титул чемпіона світу

Британський боксер Ентоні Кролла, який зустрінеться з чемпіоном світу WBA і WBO Василем Ломаченком, заявив, що вірить у перемогу над українцем.

Кролла назвав зустріч з Ломаченком найбільшим боєм у його житті.

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Я вірю, що зможу знову виграти титул чемпіона світу, і саме для цього я і б'юся. Це найбільший бій, який можна було влаштувати для мене. Я його заслужив, я отримав цей шанс не просто так. З тих пір як я втратив титул в поєдинку з Хорхе Лінаресом, я повернувся і здобув три солідні перемоги,

– цитує Кроллу Sky Sports.

"Я не виграв у лотереї, отримавши бій з Василем Ломаченком, тому чекаю зустрічі з нетерпінням. З віком я став більше любити тренування. Ніхто не є непереможним. Це довів сам Ломаченко. Він зазнав першої поразки в кар'єрі досить рано", – додав британець.

Зазначимо, бій Ломаченко – Кролла офіційно відбудеться 12 квітня 2019 року. Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися декілька разів .