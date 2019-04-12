Кролла: У мене були поразки, але я повернувся, і тепер у мене найбільше завдання з усіх

Британець Ентоні Кролла поспілкувався з журналістами перед поєдинком проти Василя Ломаченка за титули чемпіона світу WBA і WBO.

Кролла заявив, що він не найталановитіший боксер і старається це компенсувати важкою роботою.

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Я не найталановитіший. Але те, що в мене немає таланту, я компенсую важкою роботою. Я, безумовно, один з тих бійців, які працюють на успіх. Також потрібно трішки удачі,

– цитує Кроллу ESPN.com.

Кролла відновив свою кар'єру після травм черепа і щиколотки під час сварки з крадіями у своєму рідному Манчестері в грудні 2014 року. Наразі британець має триматчеву безпрограшну серію.

Я вже декілька років займаюся боксом на світовому рівні. Після поразки від Лінареса у мене було дві перемоги над суперниками світового рівня, колишнім чемпіоном світу Ріки Бернсом і колишнім претендентом на титул чемпіона світу Даудом Йорданом. І якщо ви досить довго перебуваєте на цьому рівні, можуть відбутися великі бої,

– сказав боксер.

"Якщо ви б'єтеся з кращим бійцем на планеті, це показує, що якщо ви продовжуєте старанно працювати, це окупається. У мене були поразки в моїй кар'єрі, але я повернувся, і тепер у мене найбільше завдання з усіх", – додав боксер.

Уже цієї ночі Василь Ломаченко буде битися з Ентоні Кроллою. У цьому бою українець захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.

Переглянути поєдинок Василь Ломаченко – Ентоні Кролла можна буде в Україні по телебаченню.

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