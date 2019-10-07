Кров залила Дерев'янченку око, але він сказав, що це не зупинить його, – тренер українця

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Сергій Дерев'янченко проти Геннадія Головкіна
Сергій Дерев'янченко проти Геннадія Головкіна / twitter.com/DAZN_USA

Тренер Сергія Дерев'янченка Андре Розьє прокоментував поєдинок українця проти Геннадія Головкіна. Сергій програв Головкіну рішенням суддів.

У другому раунді над правим оком Дерев'янченка утворилося розсічення. Через це медики декілька разів оглядали українця й могли зупинити бій.

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Андре Розьє впевнений, що Сергій боксував би краще, якби розсічення не було.

Воно надихало його. Кров заливала йому око, але він сказав, що це не зупинить його на шляху до перемоги. І він бився ще наполегливіше,
– цитує Розьє vRINGe.com.

Також Розьє заявив, що він засмучений через поразку Дерев'янченка.

Я засмучений. Я хотів, щоб мій хлопець пішов з рингу з титулом чемпіона світу, як і повинен був. Він так тяжко працював, щоб дістатися сюди. Ми будемо робити те, що необхідно, щоб отримати ще одну можливість,
– додав Андре.

Спорт24 писав, що Головкін сумнівним рішенням суддів переміг українця Сергzй Дерев'янченка та завоював титули IBF та IBO.

Відомі американські боксери вважають, що переможцем бою є саме українець. Також ряд авторитетних ЗМІ назвали Дерев'янченка переможцем запеклого поєдинку.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Дерев'янченко – Головкін Сергій Дерев'янченко
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