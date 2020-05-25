Кругла сума: "Шахтар" назвав суму трансферу Додо у ПСЖ чи "Баварію"

Бразильський легіонер "Шахтаря" Додо привернув до себе увагу грандів європейського футболу. У послугах правого оборонця зацікавлені французький ПСЖ і німецька "Баварія".

ПСЖ і "Баварія" виходили на зв'язок з "Шахтарем"

Як повідомляє Le 10 Sport, ПСЖ нещодавно запитував у "Шахтаря" про вартість 21-річного Додо.

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За інформацією джерела, "Шахтар" повідомив, що готовий продати Додо за 30 мільйонів євро.

Слід зазначити, що, за даними авторитетного порталу Tramsfermarkt, вартість Додо складає всього 3,6 мільйона євро.

Також джерело повідомляє, що інтерес до Додо зберігає мюнхенська "Баварія".

Повідомляється, що керівництво чемпіонів Німеччини вийшло на "Шахтар" з пропозицією про трансфер у 20 мільйонів євро.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповідав, що "Баварія" дійсно цікавилася Додо.

Він також підтвердив, що клуби вели перемовини, однак чемпіонів Німеччини не влаштувала ціна на футболіста.

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Контракт Додо з "Шахтарем" чинний до 30 червня 2022 року.

Чи потрібен Додо "Баварії" і ПСЖ