22 червня відбувся матч 30 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" забив 5 голів у ворота "Бернлі" (5:0).

Український захисник "МанСіті" Олександр Зінченко повернувся в основу "містян", відігравши повний матч. Зінченко отримав оцінку 8.0 за версією WhoScored.

Як це було "Манчестер Сіті" із Зінченком катком пройшовся по "Бернлі": відео

Це нижче, ніж лише у чотирьох гравців – Філа Фодена (9,3), Ріяда Мареза (8,4), Бернарду Сільви (8,4) і Давіда Сілви (8,3).

Всі перераховані вище гравці мають в своєму активі забитий м'яч або асист, Зінченко став найкращим на полі серед тих, хто не брав участі в гольових атаках.

На рахунку Зінченка 2 удари по воротах, 85% точних пасів (87 з 102), в тому числі 2 розрізні передачі, один успішний дриблінг, найбільша кількість успішних повітряних дуелей (6 в захисті і 4 в атаці), а також одна успішна з двох спроб відбору.

Кар'єра Олександра Зінченка: головне

Після розірвання контракту з донецьким "Шахтарем" Олександр Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в "Уфу". Зіграв 31 матч та забив два голи.

Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з "МанСіті".

Цього ж літа перейшов на правах оренди до ПСВ, де зіграв у 12 матчах і віддав 3 гольові передачі.

У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив один м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 57 набраних пунктів.