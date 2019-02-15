Крутіше, ніж секс: тренер БАТЕ прокоментував сенсаційну перемогу над "Арсеналом"

Тренер БАТЕ Олексій Бага прокоментував перемогу над "Арсеналом" в першому матчі 1/16 Ліги Європи.

Олексій Бага просто сяяв після сенсаційної перемоги його клубу.

Читайте також: Головний тренер "Динамо" Хацкевич яскраво прокоментував нічию у матчі Ліги Європи

Зрозуміло, що в Лондоні нам буде непросто. Зробили маленький крок для виходу в наступний раунд. Чекаємо на важку гру. На 90% вгадали склад. Жодного сюрпризу Емері не підніс. Навіть удесятьох "Арсенал" чіплявся за м'яч, міг забити. Ця перемога – крутіше, ніж секс,

– сказав Бага.

БАТЕ продумав підготовку до матчу-відповіді 21-го лютого. У п'ятницю зранку команда вже полетіла до Лондона, де проведе збір.

Спорт 24 повідомляв, що 14 лютого, на футбольних полях Старого Світу відбулися перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи. Зокрема, київське "Динамо" в Греції вирвало нічию у "Олімпіакоса", а донецький "Шахтар", майже весь поєдинок в Харкові граючи в меншості, двічі відігрався в матчі з "Айнтрахтом".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram