Кубинський боксер хоче зустрітися з Усиком за титул WBO

У команді перспективного боксера Френка Санчеса сподіваються отримати бій з Олександром Усиком. У команді Санчеса вважають, що бій з Усиком буде за титул WBO.

Менеджер Санчеса Майк Борао вважає, що Усик протягом року заволодіє титулом WBO. Наразі пояс в Ентоні Джошуа, а українець є офіційним претендентом.

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Це просто припущення, але я думаю, що протягом наступних 12 місяців Усик заволодіє вакантним титулом WBO в суперважкій вазі,

– цитує Борао Sky Sports.

На думку менеджера Санчеса, його підопічний перебуває в хорошій позиції, щоб побитися з Усиком за пояс WBO.

Втім, він вважає, що Френку спершу потрібно перемогти проти шостого номера рейтингу WBO Джуніора Фа або сьомого – Майкла Хантера.

До слова, з Хантером українець Усик зустрічався у рамках першої важкої ваги та здобув перемогу.

"Як тільки бокс повернеться у звичне русло, ми постараємося зустрітися з одним з молодих бійців топ-10 рейтингу. Все для того, щоб зміцнити свої претензії на чемпіонський титул", – резюмував Майк Борао.

Що відомо про Санчеса? 27-річний кубинський боксер. На професійному ринзі Френк провів 15 поєдинків і всі виграв. Один бій кубинця не відбувся, адже суперник Санчеса виштовхнув його з рингу. Серед професіоналів чемпіон за версією WBC Continental America.

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