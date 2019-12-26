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Кубинського боксера застрелили після бою

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Кубинського боксера застрелили після бою / elnuevoherald.com

Кубинського боксера Йендріса Родрігеса Вальдеса застрелили через декілька днів після поєдинку. Вальдеса смертельно поранили у ході словесного конфлікту на свинофермі в Маямі (США).

Як пишуть ЗМІ, боксер підпрацьовував на свинофермі, забиваючи тварин у передноворічний період.

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Власник Moro's Boxing Gym Осмірі Фернандес підтвердив смерть боксера. Саме він заявив, що кубинець мав словесну перепалку: "Вранці якийсь боягузливий дегенерат забрав життя в одного з наших боксерів".

Цієї суботи він провів один з найкращих боїв у своїй професійній кар'єрі. Ми всі ще шоковані й чекаємо подробиць. Ми розгублені, тому що він був дуже дорогий усім нам. Щирі співчуття його родичам,
– цитує тренера загиблого боксера El Nuevo Herald.

Останній поєдинок він провів лише 21 грудня – бій з Дрю Дуеллі закінчився внічию. Всього на його рахунку дві перемоги, сім поразок і нічия.

Фрагменти останнього поєдинку Вальдеса – відео

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Втрати
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