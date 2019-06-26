Кубок африканських націй: Нігерія достроково вийшла в плей-офф турніру

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Нігерія вийшла в 1/8 фіналу КАН-2019
Нігерія вийшла в 1/8 фіналу КАН-2019 / Фото з відкритих джерел

У другому турі групи B на Кубку африканських націй-2019 збірна Нігерії обіграла команду Гвінеї з рахунком 1:0.

Нігерія – Гвінея 1:0
Гол: Омеруо, 73

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Єдиним голом у зустрічі відзначився захисник Нігерії Кеннет Омеруо. Потужний гравець Леганеса переправив м'яч у ворота після якісної подачі з кутового.

Підопічні Гернота Рора спокійно утримали перевагу і не дали Гвінеї шансів врятувати бодай одне очко.

Після цієї перемоги Нігерія набрала 6 очок і гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу. 27 червня у другому матчі групи B зіграють Мадагаскар і Бурунді. Початок зустрічі о 17:30 за київським часом.

У третьому турі 30 червня Нігерія зіграє проти Мадагаскару, а Гвінея зустрінеться з Бурунді.

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Теги: Спорт Кубок африканських націй
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