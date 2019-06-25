Кубок африканських націй: результати матчів та відео голів

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Кубок африканських націй: результати матчів та відео голів
Кубок африканських націй: результати матчів та відео голів / twitter.com/CAF_Online

На Кубку африканських націй, який розпочався в Єгипті, відбулися чергові матчі першого туру групового етапу. Перемоги вдалося здобути збірним Кот-д'Івуару та Малі.

Кот-д'Івуар – Південна Африка 1:0
Голи: Коджиа, 65

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Кот-д'Івуар, який двічі перемагав на турнірі, з перемоги розпочав свій шлях. "Слони" в першому матчі здолали збірну Південної Африки. Разом з Марокко Кот-д'Івуар має по три очки після першого туру у групі D.

Туніс – Ангола 1:1
Голи: Мсакні, 34 (пен.) – Джалма, 73

Туніс у далекому 1996 році став віце-чемпіоном Кубку африканських націй. На цей момент це найкращий результат цієї збірної на турнірі. У першому турі групи E "Карфагенські орли" не зуміли втримати перевагу над Анголою. Туніс був попереду увесь матч, однак пропустив гол на 73 хвилині. Команди розійшлися миром.

Малі – Мавританія 4:1
Голи: Діабі, 37, Марега, 45 (пен.), Траоре, 55, 74 – ель Хасен, 72 (пен.)

Розгромну перемогу в групі E здобула збірна Малі. "Орли" забили чотири голи у ворота скромного суперника. Єдине, що вдалося, Мавританії, це гол престижну з пенальті.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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