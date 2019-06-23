Кубок африканський націй: Нігерія та Уганда стартували з перемог
На Кубку африканський націй відбулися перші матчі групового етапу. Вслід за Єгиптом перемогу здобули збірні команди Нігерії та Уганди.
ДР Конго – Уганда 0:2
Голи: Кадду, 14, Окві, 48
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У групі A на першому місці після першого туру перебувають Єгипет та Уганда. Єгиптяни у першому матчі здолали Зімбабве, а Уганда не мала проблем з ДР Конго. Номінальні гості забили по голу в кожному з таймів та відсвяткували перемогу.
Нігерія – Бурунді 1:0
Голи: Ігало, 77
Важко далися три очки одному з фаворитів Кубка африканських націй Нігерії. Зіркова збірна забила тільки наприкінці матчу. Нігерія вирвала перемогу завдяки голу 30-річного нападника Ігало.
Гвінея – Мадагаскар 2:2
Голи: Каба, 34, Камано, 66 (пен.) – Анісет, 49, Андрія, 55
В іншому матчі групи B результативну нічию розписали Гвінея та Мадагаскар. Відкрили рахунок в грі саме гвінейці. Однак футболісти збірної Мадагаскару знайшли в собі сили не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Втім, Гвінея швидко зрівняла рахунок і матч завершився нічиєю.
Таким чином, Нігерія очолила групу B. Гвінея та Мадагаскар ділять друге місце, а збірна Бурунді – остання.