Кубок Америки 2019: букмекери назвали фаворита

Кубку Америки ймовірно не доведеться подорожувати. На думку експертів, головний трофей Південної Америки дістанеться господарям турніру – збірній "Бразилії".

Ймовірність того, що саме "селесао" здобудуть Copa America 2019 оцінюють коефіцієнтом 2,12.

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"Аргентина" є другою у черзі за трофеєм – 4,7. "Уругваю" прогнозують перемогу з коефіцієнтом 8.



Прогноз на Copa America 2019​

В перших ешелонах претендентів на трофей немає чинного чемпіона – команди "Чилі". Утім головний турнір збірних Південної Америки завжди славився несподіванками.

46 розіграш Copa America 2019 стартує уже в ніч з п'ятниці на суботу, 14-15 червня.