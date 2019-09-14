Кубок Девіса: Угорщина зрівняла рахунок у протистоянні з Україною

У Будапешті чоловіча збірна України з тенісу зустрічається з командою Угорщини. "Синьо-жовті" виграли першу гру, але господарі зуміли зрівняти рахунок.

Сергій Стаховський – Аттіла Балаш 2:0 (6:4, 6:3)

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У першому матчі зустрілися Стаховський та Балаш і для них це був перший очний поєдинок. У першому сеті Стаховський відігрався після брейку (1:3), а в другій партії зумів зберегти відрив після раннього брейку.

Українець не скористався матчболом на подачі угорця у восьмому геймі. Після цього суперник заробив три брейк-пойнти на подачі українця, однак Сергій зумів відігратися та довів зустріч до перемоги.

Мартон Фучовіч – Ілля Марченко 2:0 (6:3, 6:2)

У другій грі українці зазнали поразки. Ілля Марченко за підсумками двох сетів поступився Мартон Фучовічу. Для тенісистів це була п'ята очна зустріч й українець вперше програв.

У першому сеті тенісисти влаштували обмін подачами, переможцем з якого вийшов саме угорець. Фучовіч оформив три брейки.

Другий сет виявився набагато легшим для Мартона. Оформивши два брейки він легко довів гру до перемоги. Таким чином, рахунок у протистоянні Угорщина – Україна 1:1.

12 переможців цього етапу отримають путівки у кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який відбудеться в лютому. 12 збірних, які програли у Першій групі, виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.