Кубок Девіса: Угорщина вийшла вперед у протистоянні з Україною

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Кубок Девіса
Кубок Девіса / btu.org.ua

У неділю, 15 вересня, збірна України проведе вирішальні матчі зі збірною Угорщини в першій групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

У перший ігровий день, який відбувся 14-го вересня, команди обмінялися перемогами. Свій поєдинок виграв Сергій Стаховський, однак почин партнера не підтримав Ілля Марченко.

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Сьогодні відбувся матч у парі, який збірна України програла. Відтак, на цей момент Угорщина попереду 2:1 і їм потрібно виграти ще один матч, щоб відсвяткувати загальну перемогу.

Денис Молчанов / Сергій Стаховський – Атілла Балаш / Марто Фучовіч 1:2 (6:7, 6:3, 3:6)

Щоб уникнути поразки, Сергію Стаховському потрібно перемоги Фучовіча, який напередодні здолав Марченка. Якщо Сергій зрівняє рахунок у протистоянні, то все залежатиме від Марченка.

Ілля в останньому поєдинку зустрінеться з Атіллою Балашом.

12 переможців цього етапу отримають путівки у кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який відбудеться в лютому. 12 збірних, які програли у Першій групі, виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Сергій Стаховський
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