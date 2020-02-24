Кубок Девіса: збірна України оголосила склад на матч проти Тайваню

Збірна України оголосила склад на матчеву зустріч Кубка Девіса з Тайванем, яка відбудеться 6-7 березня в Запоріжжі.

У плей-офф Першої Світової групи проти збірної Тайваню українці зіграють у наступному складі: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Віталій Сачко.

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Після поразки від команди Угорщини в минулому сезоні збірна України потрапила в плей-офф Першої Світової групи.

Переможці цього етапу потім боротимуться у вересні за вихід в кваліфікацію Davis Cup Finals-2021 з тими збірними, які програють на відбірковому етапі сезону-2020.

Раніше прес-аташе ФТУ Юрій Сосновський і лідер команди Сергій Стаховський заспокоїли уболівальників і заявили, що через коронавірус зустрічі з Китайським Тайбеем скасування не загрожує, ситуація знаходиться на контролі.