Кубок Федерації-2020: Світоліна таки зіграє за збірну України
П'ята ракетка світу Еліна Світоліна потрапила до складу збірної України на матчі Кубка Федерації. Федерація тенісу України офіційно назвала склад.
До складу команди на матчі Першої групи Євро-Африканської зони заявлено 5 спортсменок.
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Національну збірну представлятимуть:
- Еліна Світоліна,
- Даяна Ястремська,
- Катерина Козлова,
- Катаріна Завацька,
- Леся Цуренко.
Капітан збірної України – Михайло Філіма.
Змагання пройдуть з 5 до 8 лютого в Таллінні (Естонія). Можливими суперницями наших дівчат є збірні команди Італії, Хорватії, Австрії, Естонії, Болгарії та Греції.
Що таке Кубок Федерації? Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Матчі Кубка Федерації проводяться між командами, розділеними на різні рівні та групи.
Переможці й аутсайдери в групах переходять в наступному сезоні на інший рівень. Торік Україна не змогла піднятися у класі й виступає у третій за значущістю групі.