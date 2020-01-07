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Кубок Федерації-2020: Світоліна таки зіграє за збірну України

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П'ята ракетка світу Еліна Світоліна потрапила до складу збірної України на матчі Кубка Федерації. Федерація тенісу України офіційно назвала склад.

До складу команди на матчі Першої групи Євро-Африканської зони заявлено 5 спортсменок.

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Національну збірну представлятимуть:

  • Еліна Світоліна,
  • Даяна Ястремська,
  • Катерина Козлова,
  • Катаріна Завацька,
  • Леся Цуренко.

Капітан збірної України – Михайло Філіма.

Змагання пройдуть з 5 до 8 лютого в Таллінні (Естонія). Можливими суперницями наших дівчат є збірні команди Італії, Хорватії, Австрії, Естонії, Болгарії та Греції.

Що таке Кубок Федерації? Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Матчі Кубка Федерації проводяться між командами, розділеними на різні рівні та групи.

Переможці й аутсайдери в групах переходять в наступному сезоні на інший рівень. Торік Україна не змогла піднятися у класі й виступає у третій за значущістю групі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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