Кубок Лейвера: Федерер у парі зі Звєрєвим здолав Шаповала й Сока та інші результати (відео)

У Швейцарії розпочався Кубок Лейвера, в якому змагаються тенісисти з Європи та решту світу. Після першого ігрового дня європейська команда перемагає решту світу з рахунком 3:1.

Домінік Тім (Австрія) – Денис Шаповалов (Канада) 2:1 (6:4, 5:7, 13:11)

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Перший матч у протистоянні Європи проти Світу виграв Домінік Тім з Австрії. У трьох сетах представник команди Європи здолав Дениса Шаповалова.

Тім – Шаповалов відеоогляд матчу

Фабіо Фоньїні (Італія) – Джек Сок (США) 0:2 (1:6, 6:7)

Вирівняв рахунок у протистоянні американець Джек Сок. Він за підсумками двох сетів здолав італійця Фоньїні.

Фоньїні – Сок відеоогляд матчу

Стефан Циципас (Греція) – Тейлор Фріц (США) 2:1 (6:2, 1:6, 10:7)

Знову вивів вперед команду Європи грек Стефан Циципас. Він у трьох сетах розібрався з Тейлором Фріцом.

Циципас – Фріц відеоогляд матчу

Федерер/Звєрєв (Європа) – Шаповалов/Сок (Світ) 2:0 (6:3, 7:5)

Команда Європи збільшила свою перевагу в парному поєдинку. Роджер Федерер і Міша Звєрєв впевнено перемогли дует Шаповалов – Сок. Таким чином, після першого ігрового дня Європа виграє з рахунком 3:1.

Федерер/Звєрєв – Шаповалов/Сок відеоогляд матчу

Що таке Кубок Лейвера?Міжнародний тенісний чоловічий турнір, що проводиться на закритих кортах між командами Європи й командою решти світу, остання складається з гравців неєвропейських країн. Проводиться щорічно (крім тих років, в які проводяться літні Олімпійські ігри) через два тижні після закінчення US Open. Місце проведення змінюється щороку. Результати турніру не враховуються в розрахунку рейтингу ATP.



Протягом трьох днів проводиться 12 матчів (9 одиночних і 3 парних), за перемогу в кожному матчі команда отримує 1 очко. Кожен гравець повинен зіграти в одному або двох одиночних матчах, і мінімум чотири з шести учасників команди повинні взяти участь в парах. Всі матчі граються з трьох сетів, третій сет грається у форматі тай-брейку до 10 очок. На перші три турніри капітанами команд призначені: Бьорн Борг (Швеція) – Європа, Джон Макінрой (США) – Решта світу.



Турнір названий на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера, який визнаний багатьма як один з найбільших гравців в історії спорту. В організації турніру взяв участь Роджер Федерер.