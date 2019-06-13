Кубок Стенлі виграли двоє хокеїстів українського походження: хто вони такі

Хокейний клуб "Сент-Луїс" вперше в історії став переможцем Кубка Стенлі. "Блюзмени" досягли цього не без допомоги двох хокеїстів, які мають українське походження.

У складі команди трофей виграли два канадці українського походження – Колтон Парайко і Тайлер Бозак.

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У фінальній серії Парайко набрав 2 (1+1) очки за системою гол+пас, Бозак – 3 (0+3).

Хто такі Парайко та Бозак?

Парайко народився 12 травня 1993 в Сен-Альберті. Хокейну кар'єру розпочав 2010 року виступами за "Форт-МакМеррей Ойл Баронс" (АЮХЛ). З 2012 по 2015 виступав за університетську команди з Аляски.

2012 року був обраний на драфті НХЛ під 86-м загальним номером командою "Сент-Луїс Блюз". 6 жовтня 2015, Колтон дебютував у складі "Сент-Луїс Блюз" у матчі проти "Едмонтон Ойлерз". Парайко вдалося з першої спроби закріпитися в команді, У складі національної збірної Канади срібний призер чемпіонату світу 2017 року.

Бозак народився 19 березня 1986 року в Реджайні (Канада). Хокейну кар'єру розпочав 2004 року виступами у складі місцевої команди "Реджайна Пет Канадіанс". Згодом три сезони відіграв у складі клубу "Вікторія Сальса" (змінила назву на "Вікторія Гріззліс") в юніорській лізі провінції Британська Колумбія.

11 грудня 2006, Університет Денверу оголосив про підписання контракту з Тайлером. До складу університетської команди приєднався напередодні сезону 2007/08. У першому сезоні Бозак відіграв усі матчі, став найкращим за системою гол+пас набравши 34 очка (18+16), обирався чотири рази найкращим гравцем тижня.

На правах вільного агента Тайлер уклав контракт новачка 3 квітня 2009 і терміном на два роки з "Торонто Мейпл-Ліфс". Дебютний матч у НХЛ відбувся в першій половині сезону, 13 жовтня 2009 в матчі проти "Колорадо Аваланч" в якому Тайлер набрав і перше очко, зробив результативну передачу на захисника Франсуа Бошемена.

12 січня 2010 повернувся до складу "Мейпл-Ліфс", а 14 січня закинув першу шайбу в ворота "Філадельфії Флайєрз". 1 січня 2011, відзначився дублем у переможному матчі 5:1 проти "Оттава Сенаторс".

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5 липня 2013, підписав дворічний контракт з "кленовими" на суму 21 мільйон доларів.

Тайлер є другою дитиною в сім'ї Мітча та Карон канадців українського походження. Старший брат Джастін проживає в Реджайні.

В інтерв'ю виданню The Score Бозак сказав, що його улюблена їжа – це вареники. Він також заявив, що є українцем і жартома погодився на те, що його батьківщина була в Україні.

"Сент-Луїс" переміг "Бостон" у вирішальному сьомому матчі фінальної серії НХЛ і вперше в історії став володарем Кубка Стенлі.