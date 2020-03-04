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Етап Кубка світу з біатлону 2020 в Нове-Мєсто: розклад гонок та де дивитися

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Юлія Джима / goodnews.ua

З 5 по 8 березня у чеському Нове-Мєсто відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019/20.

В Україні всі гонки покаже в прямому ефірі телеканал "UA:Перший".

До теми:  Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто пройде без глядачів – причина

Повний розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону 2020 в Нове-Мєсто:

5 березня

18:35 Спринт, жінки

6 березня

18:30 спринт, чоловіки

7 березня

15:00 Естафета, жінки

18:00 Естафета, чоловіки

8 березня

12:45 Мас-старт, жінки

14:45 Мас-старт, чоловіки

Додамо, що Україна виступить на змаганнях у Чехії основними складами

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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