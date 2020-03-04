Етап Кубка світу з біатлону 2020 в Нове-Мєсто: розклад гонок та де дивитися
З 5 по 8 березня у чеському Нове-Мєсто відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019/20.
В Україні всі гонки покаже в прямому ефірі телеканал "UA:Перший".
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Повний розклад гонок етапу Кубка світу з біатлону 2020 в Нове-Мєсто:
5 березня
18:35 Спринт, жінки
6 березня
18:30 спринт, чоловіки
7 березня
15:00 Естафета, жінки
18:00 Естафета, чоловіки
8 березня
12:45 Мас-старт, жінки
14:45 Мас-старт, чоловіки
Додамо, що Україна виступить на змаганнях у Чехії основними складами.
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