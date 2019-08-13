Календар Кубка світу з біатлону 2019/20: розклад всіх гонок та чемпіонату світу в Антхольці
Став відомий календар Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 та чемпіонату світу-2020, який відбудеться в італійському Антхольці. Біатлонний сезон розпочнеться 29-го листопада у Швеції.
Календар Кубка світу-2019/20 з біатлону
1-й етап
Естерсунд, Швеція
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29 листопада – 8 грудня
30 листопада – сінгл-мікст
30 листопада – змішана естафета
1 грудня – спринт (чоловіки)
1 грудня – спринт (жінки)
4 грудня – індивідуальна гонка (чоловіки)
5 грудня – індивідуальна гонка (жінки)
7 грудня – естафета (чоловіки)
8 грудня – естафета (жінки)
2-й етап
Хохфільцен, Австрія
12-15 грудня
13 грудня – спринт (жінки)
13 грудня – спринт (чоловіки)
14 грудня – естафета (жінки)
14 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
15 грудня – гонка переслідування (жінки)
15 грудня – естафета (чоловіки)
3-й етап
Ансі, Франція
16-22 грудня
19 грудня – спринт (чоловіки)
20 грудня – спринт (жінки)
21 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
21 грудня – гонка переслідування (жінки)
22 грудня – мас-старт (чоловіки)
22 грудня – мас-старт (жінки)
4-й етап
Оберхоф, Німеччина
6-12 січня
9 січня – спринт (жінки)
10 січня – спринт (чоловіки)
11 січня – естафета (жінки)
11 січня – естафета (чоловіки)
12 січня – мас-старт (жінки)
12 січня – мас-старт (чоловіки)
5-й етап
Рупольдинг, Німеччина
13-19 січня
15 січня – спринт (жінки)
16 січня – спринт (чоловіки)
17 січня – естафета (жінки)
18 січня – естафета (чоловіки)
19 січня – гонка переслідування (жінки)
19 січня – гонка переслідування (чоловіки)
6-й етап
Поклюка, Словенія
20-26 січня
23 січня – індивідуальна гонка (чоловіки)
24 січня – індивідуальна гонка (жінки)
25 січня – сінгл-мікст
25 січня – змішана естафета
26 січня – мас-старт (чоловіки)
26 січня – мас-старт (жінки)
Чемпіонат світу
Антхольц, Італія
12-23 лютого
13 лютого – змішана естафета
14 лютого – спринт (жінки)
15 лютого – спринт (чоловіки)
16 лютого – гонка переслідування (жінки)
16 лютого – гонка переслідування (чоловіки)
18 лютого – індивідуальна гонка (жінки)
19 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)
20 лютого – сінгл-мікст
22 лютого – естафета (жінки)
22 лютого – естафета (чоловіки)
23 лютого – мас-старт (жінки)
23 лютого – мас-старт (чоловіки)
7-й етап
Нове Мєсто, Чехія
2-8 березня
5 березня – спринт (жінки)
6 березня – спринт (чоловіки)
7 березня – естафета (жінки)
7 березня – естафета (чоловіки)
8 березня – мас-старт (жінки)
8 березня – мас-старт (чоловіки)
8-й етап
Контіолахт, Фінляндія
9-15 березня
12 березня – спринт (чоловіки)
13 березня – спринт (жінки)
14 березня – гонка переслідування (чоловіки)
14 березня – гонка переслідування (жінки)
15 березня – сінгл-мікст
15 березня – змішана естафета
9-й етап
Холменколлен, Норвегія
16-22 березня
20 березня – спринт (жінки)
20 березня – спринт (чоловіки)
21 березня – гонка переслідування (жінки)
21 березня – гонка переслідування (чоловіки)
22 березня – мас-старт (жінки)
22 березня – мас-старт (чоловіки)