Кубок світу з біатлону: Кузьміна впевнено виграла спринт, Віта Семеренко тільки 28-а

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Анастасія Кузьміна
Анастасія Кузьміна / GETTY IMAGES

У норвезькому Холменколлені відбулася спринтерська гонка в рамках Кубка світу з біатлону. Жіночу гонку виграла представниця Словаччини Анастасія Кузьміна.

Кузьміна допустила один промах під час стільби лежачи, але все одно зуміла виграти гонку. Посприяла цьому висока швидкість Анастасії.

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Друге місце завоювала представниця Німеччини Франциска Пройс, яка програла Кузьміній 21 секунду. Третьою стала Пауліна Фіалкова. Словачка без штрафних кіл пройшла дистанцію й програла Кузьміній 25 секунд.

Найкращою з українок, яких у цій гонці було аж семеро, виявилася Віта Семеренко. Віта, стартувавши 38-ю, чисто відпрацювала на двох вогневих рубежах, однак витратила досить багато часу, щоб закрити 10-у мішень. Продемонструвавши не найвищу швидкість, Віта фінішувала на 28-й позиції.

Яна Бондар з двома помилками відпрацювала на стрільбі лежачи. Хоча Яна чисто подолала стійку, вона не змогла поборотися за високі місця й фінішувала 48-ю. Валентина Семеренко першою з представниць України розпочала гонку. Валентина настріляла аж три промахи й завершила спринт на 55-й позиції. Анастасія Меркушина з двома помилками на вогневих рубежах – 57-а. 

Дебютанка Ганна Кривонос, хоч і допустила тільки один промах, але через низьку швидкість змогла фінішувати тільки 74-ю. Надія Бєлкіна з трьома промахами аж 77-а. Найгірше дистанцію серед українок подолала Катерина Бех, яка вимушена була подолати два штрафні кола й фінішувала на 93-у місці. 

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Валентина Семеренко Анастасія Меркушина Віта Семеренко
Джерело: 24 Канал
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