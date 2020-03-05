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Кубок світу з біатлону: що очікувати від сьомого етапу

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Новий етап Кубка світу з біатлону / twitter.com/IBU_CUP

Вже 5 березня до нас повернеться Кубок світу з біатлону. Пауза в змаганнях тривала трохи понад місяць і була заповнена чемпіонатом світу. Так що скучити по біатлону вболівальники не встигли. Ось тільки до стартів сьомого етапу, який пройде в Чехії, стало відомо, що гонки пройдуть без глядачів. Причина – коронавірус.

Капітан нашої збірної Дмитро Підручний зазначив, що в Чехії в українських спортсменів була завжди відмінна підтримка: "Погано, що глядачів не буде. Там завжди була особлива атмосфера. Дуже класно було бігти, коли тебе підтримували багато українських уболівальників".

Завершення біатлонного сезону: за що боротися Україні і головні інтриги

Нагадаємо, що цей сезон Кубка світу для нас поки що проходить скромно, лише Юлії Джимі вдалося взяти срібло ще у першому етапі. Що ж стосується загального заліку, то інтриги в жінок майже немає. У загальному заліку на першому місці впевнено тримається Доротея Вірер. Найближчі переслідувачі – Ханна Еберг і Тіріл Екхофф, але у них, на думку експертів Parimatch, мінімальні шанси зайняти лідерство.

У чоловіків у загального заліку зараз лідирує Мартен Фуркад. Його шанси на підсумкову перемогу за оцінками Parimatch практично такі ж, як і у Йоханнеса Бе. Між ними і пройде основна боротьба в останніх трьох етапах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону
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