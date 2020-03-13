Кубок світу з біатлону: українки виступлять потужним складом у спринтерській гонці

Сьогодні, 13 березня, у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону у Контіолагті (Фінляндія) відбуватиметься жіночий спринт. Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Валерій Лєсніков оголосив склад українок на цю гонку.

13 березня о 16:30 на старт спринтерської гонки вийдуть жінки. Першою з українок на старт гонки вийде Юлія Джима.

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Склад збірної України

25. Юлія Джима

51. Анастасія Меркушина

70. Віта Семеренко

79. Олена Підгрушна

89. Валентина Семеренко

На старт спринтерської гонки вийдуть усього 97 біатлоністок.

Додамо, що вчора, 12 березня, відбувся чоловічий спринт, у якому перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Найвище з українських біатлоністів розташувався Дмитро Підручний, який посів 19-те місце.

Зазначимо, що етап Кубка світу в Контіолагті (Фінляндія) відбувається без глядачів, причина – коронавірус. На цьому етапі окрім спринтерських гонок також відбудуться гонки переслідування, сінгл-мікст та змішана естафета.

Заключний етап цього сезону у норвезькому Холменколлені, який мав відбуватись з 20-го по 22 березня влада Осло скасувала. Причиною цього стала епідемія коронавірусу, яка швидко поширюється світом.

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