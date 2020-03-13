24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Кубок світу з біатлону: українки виступлять потужним складом у спринтерській гонці

- Читать новость на русском
Жіноча збірна України з біатлону / segodnya.ua

Сьогодні, 13 березня, у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону у Контіолагті (Фінляндія) відбуватиметься жіночий спринт. Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Валерій Лєсніков оголосив склад українок на цю гонку.

13 березня о 16:30 на старт спринтерської гонки вийдуть жінки. Першою з українок на старт гонки вийде Юлія Джима.

Читайте також Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція

Склад збірної України

25. Юлія Джима
51.  Анастасія Меркушина
70. Віта Семеренко
79. Олена Підгрушна
89. Валентина Семеренко

На старт спринтерської гонки вийдуть усього 97 біатлоністок.

Додамо, що вчора, 12 березня, відбувся чоловічий спринт, у якому перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Найвище з українських біатлоністів розташувався Дмитро Підручний, який посів 19-те місце.

Зазначимо, що етап Кубка світу в Контіолагті (Фінляндія) відбувається без глядачів, причина – коронавірус. На цьому етапі окрім спринтерських гонок також відбудуться гонки переслідування, сінгл-мікст та змішана естафета.

Заключний етап цього сезону у норвезькому Холменколлені, який мав відбуватись з 20-го по 22 березня влада Осло скасувала. Причиною цього стала епідемія коронавірусу, яка швидко поширюється світом.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Головні новини 12 березня: нові випадки коронавірусу в Україні, сутички на зустрічі з Сивохо
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Олена Підгрушна Анастасія Меркушина Юлія Джима Віта Семеренко Валентина Семеренко Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
12 березня 22:54 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 00:02 Ліга Європи: МЮ розгромив ЛАСК в 1/8 фіналу, "Баєр" не залишив шансів "Рейнджерс" – відео
Юрій Семенюк
12 березня 21:00 Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу
Ігор Саджениця
12 березня 18:43 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
12 березня 17:29 УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук