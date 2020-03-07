Кубок світу з біатлону в Нове-Мєсто: Україна оголосила склади на естафетні гонки

У суботу, 7 березня, на етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто (Чехія) відбудуться дві гонки – жіноча та чоловіча естафети.

Першими на старт о 15:00 вийдуть жінки. Україна буде представлена у такому складі:

Анастасія Меркушина

Юлія Джима

Валентина Семеренко

Олена Підгрушна

Загалом у жіночій естафеті візьмуть участь 23 збірних.

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Чоловіча естафета розпочнеться о 18:00. Гоовний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра оголосив склад:

​Артем Прима

Сергій Семенов

Руслан Ткаленко

Дмитро Підручний

На старт чоловічої естафети вийдуть представники 26 збірних.

Додамо, що вже на етапі Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто відбулись спринтерські гонки. Найвищою серед українок стала Валентина Семеренко, яка посіла 12-ту сходинку. Найсильнішим серед українців у чоловічому спринті виявився Сергій Семенов, який ввійшов у топ-25 найкращих у гонці із 24-м результатом.

Зазначимо, що сьомий етап з біатлону у чеському Нове-Мєсто відбувається без глядачів. Причина – зменшення ризику поширення нового коронавірусу.

Попри те, що етап відбуваєтсья без глядачів, українські вболівальники знайшли вихід як підтримати нашу збірну. Українські фанати розташувались вздовж траси, яка прокладена через лісову місцевість. Першою побачила українців російська біатлоністка Лариса Кукліна, яка відзначила, що українці вболівали та підтримували абсолютно усіх біатлоністів.