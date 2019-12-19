Кубок світу з біатлону: Йоганнес Бьо захопив лідерство, Підручний у топ-20

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо продовжує лідирувати у загальному заліку Кубка світу. У новому сезоні норвежець вже виграв 4 одиночні гонки та здобув золото в естафеті.

Чоловічий залік

Наразі в активі Йоганнес Бьо 254 очки. Другим йде його брат Тар'єй Бьо, який фінішував другим у спринтерській гонці в Ансі. Наразі між братами Бьо 32 очки різниці.

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Третє місце в загальному заліку посідає французький біатлоніст Сімон Дестьйо, який набрав 209 очок. Позначку у 200 балів вже перетнув росіянин Олександр Логінов. 209 очок дозволяють Логінову бути четвертим.

Найкращий з українців Дмитро Підручний. Лідер збірної України набрав 101 очко й посідає 16-у сходинку. Від топ-10 Дмитра відділяють 55 очок.

Антон Дудченко посідає 41 місце, маючи у своєму активі 32 бали. Артем Прима на 54-й позиції з 16 очками. Руслан Ткаленко набрав тільки 2 очки – 68-е місце.

Жіночий залік

У жіночому заліку лідерство захопила Доротея Вірер, яка набрала 188 балів. Другою є норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд – 161 очко. Трійку лідерок замикає шведка Ханна Еберг – 155 балів.

Найкращою з українок є Валентина Семеренко, яка набрала 76 балів та посідає 17-у позицію. Олена Підгрушна набрала 55 балів – 30-е місце.

Слідом за Підгрушною розмістилися Юлія Джима (54 бали) та Віта Семеренко 50 (очок). Анастасія Меркушина набрала 10 очок та посідає 56 сходинку.



Загальний залік / скріншот biathlon.com.ua