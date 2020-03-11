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Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу

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Кубок України / Дивись інфо

Матчі 1/4 фіналу Кубка України розбили на два дні. Три матчі відбулися в середу, 11 березня, ще один – в четвер, 12 березня.

Першим учасником півфіналу став "Минай". Команда на власному полі обіграла тогорічного фіналіста "Інгулець" в серії пенальті. При цьому воротар "Минаю" Андрій Попович відбив три пенальті (ще один раз гравець "Інгульця" пробив повз рамку воріт) та сам реалізував удар з позначки.

Минай – Інгулець 1:1 (по пенальті 6:5)

Голи: Глагола, 30 – Мішуренко, 54

Це варто побачити Як гравці "Минаю" радіють виходу в півфінал Кубка України: шалене відео з роздягальні команди

Другим півфіналістом став "Маріуполь". Команда в Сумах здолала представника Другої ліги "Альянс" з Липової Долини. Хоча перший тайм між командами закінчився внічию 2:2.

Альянс – Маріуполь 2:4

Голи: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+1 – Кулаков, 30, Яворський, 36, Загинайлов, 47 (авт.), Муравський, 66.

Матч "Динамо" – "Олександрія" ще триває. Ще одна гра – "Десна" – "Ворскла" відбудеться в четвер, 12 березня. Однак цей матч буде без глядачів через запровадження карантину в Україні.

До слова Два найближчі тури УПЛ офіційно відбудуться без глядачів – серед них матч "Динамо" та "Шахтаря"

Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України відбудеться 13 березня.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Кубок України Новини Спорту Футбол Спорт
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