Кубок України: онлайн-трансляція матчів 1/8 фіналу
В середу, 30 жовтня – матчі 1/8 фіналу Кубка України. Онлайн-трансляція ігор – на сайті Спорт24.
Маріуполь – Олімпік
Початок о 14:00
Трансляція матчу на каналі "Футбол 2", сайті відеосервісу Oll.tv
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Минай – Львів
Початок о 14:00
Онлайн-трансляція матчу Минай – Львів
Інгулець – Дніпро-1
Початок о 17:00
Онлайн-трансляція матчу Інгулець – Дніпро-1
Колос – Ворскла
Початок о 17:00
Трансляція матчу на каналі "Футбол 2", сайті відеосервісу Oll.tv
Миколаїв – Десна
Початок о 17:00
Онлайн-трансляція матчу Миколаїв – Десна
Альянс – Гірник-Спорт
Початок о 18:00
Олександрія – Зоря
Початок о 18:00
Посилання на youtube-трансляцію матчу буде опубліковано пізніше.
Динамо – Шахтар
Початок о 19:30.
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Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар