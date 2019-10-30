Кубок України: онлайн-трансляція матчів 1/8 фіналу

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Кубок України 2019 – дивитись онлайн матчі 1/8 фіналу

В середу, 30 жовтня – матчі 1/8 фіналу Кубка України. Онлайн-трансляція ігор – на сайті Спорт24.

Маріуполь – Олімпік

Початок о 14:00

Трансляція матчу на каналі "Футбол 2", сайті відеосервісу Oll.tv

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Минай – Львів

Початок о 14:00

Онлайн-трансляція матчу Минай – Львів

Інгулець – Дніпро-1

Початок о 17:00

Онлайн-трансляція матчу Інгулець – Дніпро-1

Колос – Ворскла

Початок о 17:00

Трансляція матчу на каналі "Футбол 2", сайті відеосервісу Oll.tv

Миколаїв – Десна

Початок о 17:00

Онлайн-трансляція матчу Миколаїв – Десна

Альянс – Гірник-Спорт

Початок о 18:00

Олександрія – Зоря

Початок о 18:00

Посилання на youtube-трансляцію матчу буде опубліковано пізніше. 

Динамо – Шахтар

Початок о 19:30.

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Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Кубок України
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