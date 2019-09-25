"Чорноморець" вилетів з Кубка України, "Олімпік" пройшов далі: результати матчів 1/16 фіналу

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Кубок України 2019 – огляд матчів 25 вересня 1/6 Кубка України
Кубок України / ffu.ua

У середу, 25 вересня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2019/2020. Їх результати — у матеріалі Спорт24.

Кремінь – Олімпік 2:3
Голи: Сидоренко, 9, Кошман, 76 – Чинеду, 14, Зотько, 40, Г. Пасіч, 54

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Миколаїв – Чорноморець 1:0
Гол: Панасенко, 78

Вилучення: Павлов, 87 (Чорноморець)

Діназ – Олександрія 0:0 (триває овертайм)

Агробізнес – Дніпро-1 0:2 (триває другий тайм)

Голи: Булеца, 19, Куліш, 27

Буковина – Львів 0:1 (триває другий тайм)

Гол: Ренанн, 17

Минай – Волинь 0:0 (триває другий тайм)

Інгулець – Карпати

Альянс – Балкани

Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Новини Спорту ФК Олімпік ФК Дніпро-1 ФК Львів ФК Олександрія ФК Маріуполь
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