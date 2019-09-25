"Чорноморець" вилетів з Кубка України, "Олімпік" пройшов далі: результати матчів 1/16 фіналу
У середу, 25 вересня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2019/2020. Їх результати — у матеріалі Спорт24.
Кремінь – Олімпік 2:3
Голи: Сидоренко, 9, Кошман, 76 – Чинеду, 14, Зотько, 40, Г. Пасіч, 54
Читайте також: Ще один український футбольний клуб опинився на межі зникнення
Миколаїв – Чорноморець 1:0
Гол: Панасенко, 78
Вилучення: Павлов, 87 (Чорноморець)
Діназ – Олександрія 0:0 (триває овертайм)
Агробізнес – Дніпро-1 0:2 (триває другий тайм)
Голи: Булеца, 19, Куліш, 27
Буковина – Львів 0:1 (триває другий тайм)
Гол: Ренанн, 17
Минай – Волинь 0:0 (триває другий тайм)
Інгулець – Карпати
Альянс – Балкани
Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі