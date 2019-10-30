"Десна" проходить "Миколаїв", "Минай" вибиває "Львів" й інші результати 1/8 фіналу Кубка України

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Кубок України 2019: 1/8 фіналу результати, огляд матчів 30.10.2019
Кубок України результати матчів 1/8 фіналу

В Кубку України зіграли матчі 1/8 фіналу. Відтак визначилися перші команди, які зіграють у чвертьфіналі турніру.

Миколаїв – Десна 2:4

Голи: Сондей, 17, Войцеховський, 60 – Картушов, 20, 90+1, Філіппов, 32, Калітвінцев, 63
Вилучення: Кравченко, 90+1 (Миколаїв)

Маріуполь – Олімпік 1:0

Гол: Чурко, 90+4

Минай – Львів 2:0

Голи: Допілка, 76, Гегедош, 83
Вилучення: Зубков, 49 (Львів)

Інгулець – Дніпро-1 2:1

Голи: Акименко, 24, 66 (пен) – Куліш, 41

17:00. Колос – Ворскла

18:00. Альянс – Гірник-Спорт

18:00. Олександрія – Зоря

19:30. Динамо – Шахтар

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Кубок України
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