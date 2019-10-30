"Десна" проходить "Миколаїв", "Минай" вибиває "Львів" й інші результати 1/8 фіналу Кубка України
В Кубку України зіграли матчі 1/8 фіналу. Відтак визначилися перші команди, які зіграють у чвертьфіналі турніру.
Миколаїв – Десна 2:4
Голи: Сондей, 17, Войцеховський, 60 – Картушов, 20, 90+1, Філіппов, 32, Калітвінцев, 63
Вилучення: Кравченко, 90+1 (Миколаїв)
Маріуполь – Олімпік 1:0
Гол: Чурко, 90+4
Минай – Львів 2:0
Голи: Допілка, 76, Гегедош, 83
Вилучення: Зубков, 49 (Львів)
Інгулець – Дніпро-1 2:1
Голи: Акименко, 24, 66 (пен) – Куліш, 41
17:00. Колос – Ворскла
18:00. Альянс – Гірник-Спорт
18:00. Олександрія – Зоря
19:30. Динамо – Шахтар
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