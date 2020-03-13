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Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу

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Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу / ffu.ua

У Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку України-2019/2020. Визначилися півфінальні пари команд, а також номінальний господар поля у фіналі.

Результати жеребкування

"Маріуполь" – "Ворскла"

"Минай" – Динамо"

До теми Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу

Господарем у фінальному матчі буде переможець пари "Минай" – "Динамо".

Півфінальні матчі відбудуться 15 квітня, фінал – 13 травня в Тернополі на міському стадіоні.

Зазначимо, що чинним володарем Кубка України є "Шахтар". Однак "гірники" вибули ще на стадії 1/8 фіналу, програвши "Динамо". 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кубок України
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