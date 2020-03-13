Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу
У Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку України-2019/2020. Визначилися півфінальні пари команд, а також номінальний господар поля у фіналі.
Результати жеребкування
"Маріуполь" – "Ворскла"
"Минай" – Динамо"
До теми Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу
Господарем у фінальному матчі буде переможець пари "Минай" – "Динамо".
Півфінальні матчі відбудуться 15 квітня, фінал – 13 травня в Тернополі на міському стадіоні.
Зазначимо, що чинним володарем Кубка України є "Шахтар". Однак "гірники" вибули ще на стадії 1/8 фіналу, програвши "Динамо".
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