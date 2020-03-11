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Матч Кубка України "Десна" – "Ворскла" відбудеться без глядачів

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"Десна" – "Ворскла" / twitter.com/vorsklacomua?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Матч 1/4 фіналу Кубка України між "Десною" та "Ворсклою", який відбудеться у Чернігові пройде за пустих трибун.

Про це повідомляє пресслужба чернігівської "Десни".

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Матч ¼ фіналу Кубку України відбудеться завтра, 12 березня, на стадіоні ім. Гагаріна у Чернігові. Поєдинок розпочнеться о 19:00. 

Гроші за придбані квитки вболівальникам повернуть.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол Кубок України ФК Десна ФК Ворскла
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