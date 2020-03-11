Матч Кубка України "Десна" – "Ворскла" відбудеться без глядачів
Матч 1/4 фіналу Кубка України між "Десною" та "Ворсклою", який відбудеться у Чернігові пройде за пустих трибун.
Про це повідомляє пресслужба чернігівської "Десни".
Читайте також "Шахтар" – "Динамо": дата та час матчу 24 туру УПЛ
Матч ¼ фіналу Кубку України відбудеться завтра, 12 березня, на стадіоні ім. Гагаріна у Чернігові. Поєдинок розпочнеться о 19:00.
Гроші за придбані квитки вболівальникам повернуть.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі