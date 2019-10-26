Кубок України: "Хімік", "Київ-Баскет" вийшли в 1/8 фіналу, "Соколам" зарахували технічну поразку

У суботу, 26 жовтня, відбуваються матчі 1/16 фіналу Кубка України з баскетболу. Путівки до 1/8 фіналу вже вибороли вісім команд.

Миколаїв – Калуш 94:51 (20:10, 17:11, 29:10, 28:29)

Дивіться також: Ефектний данк українця потрапив у топ-5 моментів туру Кубка Європи FIBA: відео

Азовмаш Маріуполь – Дніпро 54:115 (13:37, 15:33, 10:22, 16:23) перший матч

Київ-Баскет – Політехніка Львів 116:45 (32:10, 32:12, 22:15, 30:8)

Хімік – Азовмаш Маріуполь 2 126:47 (33:11, 35:15, 28:9, 30:12)

Раніше путівки в 1/8 фіналу Кубка України вибороли "Черкаські Мавпи", "Прометей", "Запоріжжя" та "Тернопіль-ТНЕУ". Вони вибили "Говерлу", "Новомосковськ", "Університет-Волиньбаскет" та "Золотий Вік" відповідно.

Як інформує сайт ФБУ, "Харківським Соколам" було зараховано поразку у кубковому матчі проти "Політехніка-Галачина 2". "Соколи" порушили ліміт на легіонерів.

Харків'янам було зараховано поразку в серії плей-офф 1/16 Кубку України. Відтак, путівка в наступний раунд дісталася "Політехніці".

У суботу, 26 жовтня, відбудуться ще 5 матчів Кубка України:

БК "Хімік-2" – БК "Черкаські Мавпи-2"

БК "Дніпро-2" – БК "СумДУ"

БК "Кривий Ріг" – БК "Шамани"

БК "Одеса" – БК "Рівне"

БК "Краматорськ" – БК "КСЛІ-Київ-Баскет".