Кубок України: результати матчів 20 серпня
У вівторок, 20 серпня, стартував розіграш Кубка України-2019/2020. У цей день відбулися 10 матчів першої стадії турніру.
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На цій стадії турніру виступають команди, які представляють Другу лігу.
"Таврія Сімферополь" – "Реал Фарма" (Одеса) 5:0
"Енергія" (Нова Каховка) – "Буковина" (Чернівці) 1:4
"Гірник" (Кривий Ріг) – "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.) 0:1
"Нива" (Вінниця) – ФК "Нікополь" 5:1
ФК "Калуш" (Івано-Франківська обл.) – "ВПК-Агро" (Магдалинівка, Дніпропетровська обл.) 1:0
"Верес" (Рівне) – "Нива" (Тернопіль) 2:1
"Поділля" (Хмельницький) – "Полісся" (Житомир) 1:0
"Кристал" (Херсон) – "Діназ" (Вишгород, Київська обл.) 1:1
"Альянс" (Липова Долина, Сумська обл.) – ФК "Ужгород" 2:0
"Авангард" (Бзів, Київська обл.) – "Вовчанськ" (Харківська обл.)
Варто нагадати, що у наступному раунді зіграють 10 переможців першого попереднього етапу, а також 15 команд 1-ї ліги. Ще однією командою мав бути "Арсенал-Київ". Але команда втратила статус професійного клубу, тож його суперник напряму потрапить до третього раунду. Жеребкування відбудеться 21 серпня, а матчі – 27 серпня.