Кубок України: результати всіх матчів 1/32 фіналу

У вівторок, 27 серпня, відбулися матчі другого попереднього етапу Кубка України.

За їх підсумками в наступну стадію пробилися: "Буковина", "Миколаїв", "Діназ", "Волинь", "Рух", "Гірник-Спорт", "Інгулець", "Минай", "Кремінь", "Оболонь-Бровар ", "Балкани" , "Альянс", а також "Агробізнес", який повинен був грати з розформованим "Арсеналом".

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Таврія-Сімферополь – Буковина 2:3

Верес – Рух 1:2

Голи: Соломка, 42 – Кондраков, 19, Клімчук, 21

Вилучення: Клімчук, 88

Гірник-Спорт – МФК Металург 1:1 (пенальті – 6:5)

Голи: Суханов, 81 – Разуваєв, 68

Діназ – Нива В 1:0

Миколаїв – Прикарпаття 5:1

Голи: Берко, 11, Бугай, 20, Семенина, 42, 56 – Кузьмін, 70

Поділля – Волинь 1:1 (пенальті – 4:5)

Голи: Морговський, 89 – Пономар, 11

Авангард – Балкани 0:0 (пенальті – 3:4)

Альянс – Чайка 4:1

Вовчанськ – Оболонь-Бровар 0:0 (додатковий час – 0:1)

Інгулець – Металіст 1925 2:0

Голи: Акименко, 43 Коробка, 45

Калуш – Минай 1:2

Голи: Дос Сантос, 88 – Нурієв, 67, Микуляк, 90+6

Вилучення: Дос Сантос, 88

Черкащина – Кремінь 1:2

Нагадаємо, що в матчах 3 етапу візьмуть участь 20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + 1 команда Першої ліги ("Чорноморець") + 6 команд УПЛ (7-12-е місця)).

"Арсенал-Київ" знявся з розіграшу Кубка України і тому суперник киян у другому раунді, "Агробізнес" (Волочиськ), автоматично потрапив до третього попереднього етапу.

Поєдинки цього раунду відбудуться 25 вересня. Дата жеребкування, яка буде сіяною, стане відома пізніше.