Кубок України: результати всіх матчів 1/32 фіналу
У вівторок, 27 серпня, відбулися матчі другого попереднього етапу Кубка України.
За їх підсумками в наступну стадію пробилися: "Буковина", "Миколаїв", "Діназ", "Волинь", "Рух", "Гірник-Спорт", "Інгулець", "Минай", "Кремінь", "Оболонь-Бровар ", "Балкани" , "Альянс", а також "Агробізнес", який повинен був грати з розформованим "Арсеналом".
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Таврія-Сімферополь – Буковина 2:3
Верес – Рух 1:2
Голи: Соломка, 42 – Кондраков, 19, Клімчук, 21
Вилучення: Клімчук, 88
Гірник-Спорт – МФК Металург 1:1 (пенальті – 6:5)
Голи: Суханов, 81 – Разуваєв, 68
Діназ – Нива В 1:0
Миколаїв – Прикарпаття 5:1
Голи: Берко, 11, Бугай, 20, Семенина, 42, 56 – Кузьмін, 70
Поділля – Волинь 1:1 (пенальті – 4:5)
Голи: Морговський, 89 – Пономар, 11
Авангард – Балкани 0:0 (пенальті – 3:4)
Альянс – Чайка 4:1
Вовчанськ – Оболонь-Бровар 0:0 (додатковий час – 0:1)
Інгулець – Металіст 1925 2:0
Голи: Акименко, 43 Коробка, 45
Калуш – Минай 1:2
Голи: Дос Сантос, 88 – Нурієв, 67, Микуляк, 90+6
Вилучення: Дос Сантос, 88
Черкащина – Кремінь 1:2
Нагадаємо, що в матчах 3 етапу візьмуть участь 20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + 1 команда Першої ліги ("Чорноморець") + 6 команд УПЛ (7-12-е місця)).
"Арсенал-Київ" знявся з розіграшу Кубка України і тому суперник киян у другому раунді, "Агробізнес" (Волочиськ), автоматично потрапив до третього попереднього етапу.
Поєдинки цього раунду відбудуться 25 вересня. Дата жеребкування, яка буде сіяною, стане відома пізніше.
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