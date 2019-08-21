Кубок України: результати жеребкування другого кола

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Кубок України: результати жеребкування другого кола

Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020.

Загалом було заплановано, що на цій стадії турніру зіграють 26 команд (10 переможців першого попереднього етапу + 15 команд 1-ї ліги + ФК «Арсенал-Київ"). Оскільки "Арсенал" знявся з розіграшу Кубка України, його суперник при жеребкуванні пройшов у третій раунд автоматично. Цією командою став "Агробізнес" з Волочиська.

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Результати жеребкування (першим вказані команди-господарі):

Інгулець – Металіст-1925 (Харків)

Калуш – Минай

Миколаїв – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Діназ (Вишгород) – Нива (Вінниця)

Черкащина-Академія – Кремінь (Кременчук)

Поділля (Хмельницький) – Волинь (Луцьк)

Вовчанськ – Оболонь-Бровар (Київ)

Верес (Рівне) – Рух (Львів)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Металург (Запоріжжя)

Авангард (Краматорськ) – Балкани (Зоря)

Альянс (Липова долина) – Чайка (Софіївська Борщагівка)

Таврія-Сімферополь (Херсон) – Буковина (Чернівці)

Матчі другого попереднього етапу Кубку України відбудуться 27 серпня.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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