Кубок України: результати жеребкування другого кола
Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020.
Загалом було заплановано, що на цій стадії турніру зіграють 26 команд (10 переможців першого попереднього етапу + 15 команд 1-ї ліги + ФК «Арсенал-Київ"). Оскільки "Арсенал" знявся з розіграшу Кубка України, його суперник при жеребкуванні пройшов у третій раунд автоматично. Цією командою став "Агробізнес" з Волочиська.
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Результати жеребкування (першим вказані команди-господарі):
Інгулець – Металіст-1925 (Харків)
Калуш – Минай
Миколаїв – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
Діназ (Вишгород) – Нива (Вінниця)
Черкащина-Академія – Кремінь (Кременчук)
Поділля (Хмельницький) – Волинь (Луцьк)
Вовчанськ – Оболонь-Бровар (Київ)
Верес (Рівне) – Рух (Львів)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Металург (Запоріжжя)
Авангард (Краматорськ) – Балкани (Зоря)
Альянс (Липова долина) – Чайка (Софіївська Борщагівка)
Таврія-Сімферополь (Херсон) – Буковина (Чернівці)
Матчі другого попереднього етапу Кубку України відбудуться 27 серпня.