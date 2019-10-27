Кубок України: визначилися усі учасники 1/8 фіналу

277 Читать новость на русском
Кубок України з баскетболу
Кубок України з баскетболу / fbu.ua

У неділю, 27 жовтня, відбулися останні матчів 1/16 фіналу Кубка України з баскетболу. Путівки в наступний раунд вибороли ще шість команд.

У наступний раунд за сумою двох матчів пройшли: "Житомир", "Дніпро", "Одеса", "Київ 2", "Ніко-Баскет Миколаїв" та "Дніпро 2".

Читайте також: "Атланта" Леня перемогла "Орландо", Михайлюк знову не зіграв за "Детройт": результати матчів НБА

Житомир – ДІДІБао 95:58 (21:15, 19:10, 29:19, 26:14)

Дніпро – Азовмаш Маріуполь 99:43 (25:9, 26:6, 28:12, 20:16)

БК Одеса – Рівене 110:60 (28:16, 28:8, 24:22, 30:14)

БК Київ 2 – Краматорськ-ДЮКФП 77:66 (17:12, 20:16, 18:21, 22:16)

Ніко-Баскет Миколаїв – ДЮСШ-ДОР Дніпро 80:39 (32:13, 15:6, 19:12, 14:8)

СумДУ Суми – Дніпро 2 64:91 (23:19, 9:25, 17:22, 15:25)

Раніше путівки в 1/8 фіналу Кубка України вибороли "Черкаські Мавпи", "Прометей", "Запоріжжя", "Тернопіль-ТНЕУ", "Миколаїв", "Київ-Баскет", "Хімік", "Хімік-2" та "Кривий Ріг" та "Політехніка-Галачина 2".

blog_ava
Місячний календар на жовтень 2019
сьогодні
6591
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Дніпро БК Одеса
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топовий суперник для Усика: як Чісора переміг Прайса та кинув виклик українцю
сьогодні 19:45 Топовий суперник для Усика: як Чісора переміг Прайса та кинув виклик українцю
267
"Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
сьогодні 19:00 "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
Ігор Саджениця 593
Федерер виграв 103 титул у кар'єрі
сьогодні 17:21 Федерер виграв 103 титул у кар'єрі
Михайло Гема 219
Джош Тейлор у видовищному поєдинку переміг Прогрейса й виграв Кубок Алі: відео
сьогодні 14:42 Джош Тейлор у видовищному поєдинку переміг Прогрейса й виграв Кубок Алі: відео
Юрій Семенюк 620
Німецький воротар Цилер відправив у нокаут суперника, який забив рятівний гол: відео
сьогодні 13:35 Німецький воротар Цилер відправив у нокаут суперника, який забив рятівний гол: відео
Юрій Семенюк 2859
Новини
Більше новин
Залиште відгук