Кубок України: визначилися усі учасники 1/8 фіналу
У неділю, 27 жовтня, відбулися останні матчів 1/16 фіналу Кубка України з баскетболу. Путівки в наступний раунд вибороли ще шість команд.
У наступний раунд за сумою двох матчів пройшли: "Житомир", "Дніпро", "Одеса", "Київ 2", "Ніко-Баскет Миколаїв" та "Дніпро 2".
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Житомир – ДІДІБао 95:58 (21:15, 19:10, 29:19, 26:14)
Дніпро – Азовмаш Маріуполь 99:43 (25:9, 26:6, 28:12, 20:16)
БК Одеса – Рівене 110:60 (28:16, 28:8, 24:22, 30:14)
БК Київ 2 – Краматорськ-ДЮКФП 77:66 (17:12, 20:16, 18:21, 22:16)
Ніко-Баскет Миколаїв – ДЮСШ-ДОР Дніпро 80:39 (32:13, 15:6, 19:12, 14:8)
СумДУ Суми – Дніпро 2 64:91 (23:19, 9:25, 17:22, 15:25)
Раніше путівки в 1/8 фіналу Кубка України вибороли "Черкаські Мавпи", "Прометей", "Запоріжжя", "Тернопіль-ТНЕУ", "Миколаїв", "Київ-Баскет", "Хімік", "Хімік-2" та "Кривий Ріг" та "Політехніка-Галачина 2".