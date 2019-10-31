Кубок України з футболу: жеребкування 1/4 фіналу відбудеться у грудні
У середу, 30 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України сезону-2019/2020. Таким чином визначилися вісім чвертьфіналістів турніру.
В 1/4 фіналу Кубка України зіграють 5 представників прем'єр-ліги, два – Першої ліги та один другої.
Читайте також: Кубок України: "Олександрія" по пенальті перемогла "Зорю", "Минай" вибив "Львів"
Учасники 1/4 фіналу Кубку України-2019/2020
- "Динамо" (Київ)
- "Десна" (Чернігів)
- "Олександрія"
- "Маріуполь"
- "Ворскла" (Полтава)
- "Інгулець" (Петрово)
- "Минай"
- "Альянс" (Липова Долина)
Жеребкування цієї стадії змагань відбудеться у грудні 2019 року (точну дату буде визначено пізніше), а поєдинки – навесні 2020-го.
Фінал Кубку України-2019/2020 заплановано на 13 травня 2020 року. Найвірогіднішим місцем його проведення є Тернопіль.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". Та "гірники" не зможуть вп'яте поспіль виграти трофей. В 1/8 фіналу "Шахтар" програв "Динамо".
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі