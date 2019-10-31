Кубок України з футболу: жеребкування 1/4 фіналу відбудеться у грудні

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Кубок України з футболу: жеребкування 1/4 фіналу відбудеться в грудня 2019
Кубок України з футболу: жеребкування 1/4 фіналу відбудеться у грудні / fcdynamo.kiev.ua

У середу, 30 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України сезону-2019/2020. Таким чином визначилися вісім чвертьфіналістів турніру.

В 1/4 фіналу Кубка України зіграють 5 представників прем'єр-ліги, два – Першої ліги та один другої.

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Учасники 1/4 фіналу Кубку України-2019/2020

  • "Динамо" (Київ)
  • "Десна" (Чернігів)
  • "Олександрія"
  • "Маріуполь"
  • "Ворскла" (Полтава)
  • "Інгулець" (Петрово)
  • "Минай"
  • "Альянс" (Липова Долина)

Жеребкування цієї стадії змагань відбудеться у грудні 2019 року (точну дату буде визначено пізніше), а поєдинки – навесні 2020-го.

Фінал Кубку України-2019/2020 заплановано на 13 травня 2020 року. Найвірогіднішим місцем його проведення є Тернопіль.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". Та "гірники" не зможуть вп'яте поспіль виграти трофей. В 1/8 фіналу "Шахтар" програв "Динамо".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Кубок України
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